Hurriyet: медведь напал на грибника в Турции

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Медведь напал на грибника в турецкой провинции Сакарья на западе страны. Ему удалось выжить, сообщила газета Hurriyet.

"Медведь напал на 67-летнего мужчину, который собирал грибы вместе с друзьями в деревне Ардынчлык. Мужчина получил ранения различных частей тела", – указано в сообщении.

По информации издания, врачи оказали ему первую помощь и отправили в местную больницу. Его состояние не вызывает опасений.

Ранее в парке дикой природы Йоханнисмюле в немецком Бранденбурге волк напал на ребенка. Правоохранители получили сообщение о нападении "одного или нескольких" животных. Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами головы.

До этого жительница Испании скончалась после того, как ее забодал бык во время праздника Торо Энсогадо в муниципалитете Лодоса.

Быка на веревке выпускают на городские улицы. При этом животным управляют несколько мужчин, а толпа бежит рядом, дразня его и уворачиваясь от рогов. Во время того забега бык резко рванулся и напал на 25-летнюю женщину.

