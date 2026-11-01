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01 ноября, 17:02

Происшествия

ФСБ задержала подростка после проверки данных о подготовке теракта в Москве

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ совместно с Росгвардией, МВД и Следственным комитетом задержала подростка при проверке информации США о подготовке теракта в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным службы, задержанный разместил в TikTok свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом, схожим с автоматическим оружием, а также фото, сделанные в музее-заповеднике "Царицыно", с подписью I found a place ("Я нашел место" – Прим. ред.).

ФСБ выяснила, что он был подписан на неонацистский канал в мессенджере Telegram. В средствах связи задержанного были найдены запросы о совершенных терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях.

После задержания ФСБ выразила признательность американской стороне за предоставленную информацию.

ФСБ получила соответствующую информацию от США вечером 31 октября. Сведения поступили по партнерским каналам.

Ранее спецслужбы пресекли попытку совершения террористического акта у здания прокуратуры Пятигорска в Ставропольском крае. ФСБ удалось задержать гражданина одной из стран Центральной Азии. Известно, что он сторонник запрещенной в России международной террористической организации (МТО).

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