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26 августа, 10:01

Происшествия

В КБР задержаны нападавшие на жителей 11 членов террористической ячейки

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Зольском районе Кабардино-Балкарии задержаны 11 членов террористической организации, которые пропагандировали радикальную идеологию и нападали на не разделяющих их взгляды местных жителей. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

Деятельность сторонников запрещенных на территории России международных террористических организаций была пресечена в Адыгее и Кабардино-Балкарии сотрудниками ФСБ и МВД. Возбуждено уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации. Решением суда всех задержанных арестовали.

В ФСБ обратили внимание, что иностранные спецслужбы не снижают активность поиска в Сети, социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Ведомство предупреждает, что все лица, согласившиеся на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Дагестане 17-летнего подростка, создавшего и администрировавшего крупнейшую международную террористическую сеть, которая при координации украинских спецслужб вербовала детей для нападений на школы, терактов и лжеминирований.

По данным ведомства, молодой человек причастен к организации 15 преступлений в 10 регионах России. Его сообщество также совершало поджоги в США и Европе. Фигуранта арестовали, ему предъявили обвинение в приготовлении массовых убийств школьников.

"Московский патруль": силовики задержали администратора крупной террористической группы

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