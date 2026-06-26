Задержанный в Дагестане подросток заявил, что хотел "прославиться" с помощью терроризма

Фото: МАХ/"Следком"

Подросток, которого задержали в Дагестане, заявил, что хотел "прославиться" за счет терроризма. Видеоролик с признанием опубликовало ФСБ.

По словам несовершеннолетнего, он "управлял организацией" как ее лидер и общался с участниками, которые также хотели прославиться.

Он признался, что сообщество, которое он администрировал, пропагандировало движение "Колумбайн" (признано террористическим и запрещено в России), а также его акции в городах России и массовые убийства.

Утверждается, что незаконную деятельность курировали сотрудники Службы безопасности Украины: они оказывали содействие и выделяли денежные средства. Планировалось, что акции "Колумбайна" пройдут в Домодедово, Красноярске, Санкт-Петербурге и многих других российских городах.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали 17-летнего подростка, который был создателем и администратором крупнейшей международной террористической сети. Он причастен к организации 15 террористических преступлений в 10 регионах России, а также к поджогам машин и христианской церкви в США и странах Европы в 2025–2026 годах.

На момент задержания подросток был администратором сетевых ресурсов с аудиторией более 200 тысяч человек, из которых 5 тысяч были активными участниками. Были установлены его сообщники не только из России, но и из США, а также из европейских стран.

