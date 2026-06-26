Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону получили до 29 лет колонии

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Южный окружной военный суд приговорил троих фигурантов дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону в 2024 году к срокам от 22 до 29 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Среди представших перед судом, Дмитрию Папенко назначили 25 лет лишения свободы, Владимиру Макаренко – 22 года, Григорию Синченко – 29 лет. Кроме того, Синченко получил штраф в размере 200 тысяч рублей.

По версии следствия, в июле 2024 года Папенко, находясь в камере СИЗО, предложил Макаренко и Синченко совершить теракт в учреждении 4 ноября того же года. Фигуранты планировали выбраться из камер, напасть на сотрудника СИЗО и поджечь здание.

Как установили следователи, Папенко и Макаренко должны были попросить вывести их из камеры, после чего напасть на постового. Далее они планировали освободить Синченко и других граждан Украины, содержавшихся в учреждении.

Следствие также сообщало, что фигуранты разработали план СИЗО,подготовили металлические предметы, в том числе трубы, и спрятали их в личных вещах.

В отношении троих злоумышленников были возбуждены уголовные дела о подготовке теракта, а Синченко также обвиняли в вербовке. Фигуранты признали вину на первом слушании.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Дагестане 17-летнего подростка, создавшего и администрировавшего крупнейшую международную террористическую сеть, которая при координации украинских спецслужб вербовала подростков для нападений на школы, терактов и лжеминирований. По данным ведомства, он причастен к организации 15 преступлений в 10 регионах России, его сообщество также совершало поджоги в США и Европе.

Подросток администрировал ресурсы с аудиторией более 200 тысяч человек, обучал завербованных тактике нападений и изготовлению взрывных устройств, а также готовил нападение на школу в Домодедове. Фигуранта арестовали, ему предъявили обвинение в приготовлении массовых убийств школьников.