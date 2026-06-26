Бастрыкин: в России в 2026 году зафиксировали 6 нападений на учебные заведения

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В России в 2026 году зафиксировали 6 нападений на учебные заведения и 18 случаев подготовки подобных преступлений. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В текущем году следственными органами СК возбуждено 8 уголовных дел по фактам совершенных нападений", – добавил он, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.

Также глава СК отметил необходимость введения единых стандартов охраны, в том числе для школ. Он также подчеркнул, что администрации школ нередко замалчивают случаи травли среди учащихся и не принимают меры для выявления детей, увлекающихся экстремистской пропагандой.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что с 2018 года в стране на стадии подготовки было пресечено 306 вооруженных нападений в школах, которые готовились под влиянием интернета. Украинские спецслужбы используют мессенджеры и ресурсы для вовлечения россиян, особенно молодежи, в противоправную деятельность, подчеркивали в ведомстве.