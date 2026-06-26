Психолог Евстигнеев не поддержал тренд на публикацию в Сети обращений к школьным обидчикам

Новая тенденция появилась в соцсетях: пользователи записывают видео, в которых рассказывают о своих травмах детства и дают эмоциональный ответ тем, кто их когда-то унижал. Почему это стало популярным и действительно ли подобный метод помогает отпустить ситуацию, разбиралась Москва 24.

На злобу дня

Новый формат видео набирает популярность в Сети: пользователи записывают обращения к людям, которые когда-то их травили, унижали или серьезно подводили.

Ролики содержат резкие и прямые высказывания, но без указания фамилий, авторы называют обидчиков по имени либо просто рассказывают конкретные эпизоды из прошлого без указания персональных данных. Такой контент набирает десятки и сотни тысяч просмотров.





пользовательница Сети Начнем. Одноклассник, который однажды в спортзале сказал: "Марина, сколько можно смеяться", – послан. Я действительно была очень смешливым ребенком, надеюсь, у него все хорошо. Также человек, который сильно толкнул меня на улице, сказав: "Ты что, самое главное тут", – послан.

Причем для одних пользователей подобные видео – способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами. Для других это не только разрядка, но и шанс получить заветные тысячи просмотров. Авторы прибегают к агрессивной подаче, эпатажным формулировкам и ненормативной лексике.

Кроме того, некоторые специально устраивают в комментариях опросники на злобу дня: пользователей просят вспомнить собственные истории обид.

"Быть злой нормально. Я пришла к этому и теперь всегда говорю: "Да, я злая'", "что это за глоток свежего воздуха в эпоху всепрощающей экологичности", "человек, который меня обижал, сейчас сидит в тюрьме. Когда узнала, была в восторге", – рассказали пользователи.

Однако публичные высказывания в адрес обидчиков вызывают неоднозначную реакцию: некоторые комментаторы усматривают в этом излишнюю агрессию и стремление переложить вину.

"Какой ужас. Живите своей жизнью, начните с психологом заниматься, не носите в себе эту злобу – себя же ей отравляете", – возмутились в Сети.

При этом были и те, кто крайне удивился, что многие до сих пор помнят старые обиды.

Регулятор эмоций?

В разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев отметил, что такой тренд можно назвать масштабной попыткой самотерапии в прямом эфире.

С точки зрения нейрофизиологии, пережитое в юности отвержение не является пассивным воспоминанием. Напротив, оно сохраняется как активный нейронный контур в лимбической системе, который продолжает транслировать сигнал тревоги в настоящее, заставляя организм работать на износ.

"Для эволюционного мозга подростка изгнание из группы или травля – буквальная угроза выживанию, поэтому миндалевидное тело фиксирует этот опыт как смертельную опасность. В те годы у ребенка часто не было ресурсов ответить, защитить себя или сбежать, из-за чего его вегетативная нервная система заблокировала реакцию "бей или беги", погрузив психику в состояние вынужденной беспомощности", – отметил психолог.

Спустя годы эта невыраженная агрессия и запертая боль продолжают незаметно расходовать ресурс префронтальной коры, заставляя даже во взрослой жизни тратить силы на бессознательную защиту от мира.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Записывая подобное видео, человек делает попытку вернуть себе контроль и наконец завершить ту самую реакцию борьбы, которая была заморожена много лет назад. Префронтальная кора пытается переписать сценарий прошлого, заявляя, что теперь у взрослого есть голос и возможность дать сдачи. Публичное заявление о своей боли – попытка выйти из роли безгласной жертвы и предъявить миру счет за причиненный ущерб.

В момент записи симпатическая нервная система получает долгожданную разрядку, а мозг испытывает мощный прилив дофамина от чувства собственной смелости и поддержки аудитории.

"Однако, если посмотреть на этот процесс через призму доказательной психотерапии и нейробиологии, публичная вендетта несет в себе серьезные ловушки и редко приводит к истинному исцелению. Создавая подобные ролики, человек чаще всего вещает в режиме разгневанного или уязвимого ребенка, надеясь, что внешнее признание его правоты залечит внутреннюю рану. Но правда в том, что аудитория в соцсетях – крайне нестабильный регулятор наших эмоций", – уверен эксперт.

Пытаясь проработать травму публично, человек ставит свою хрупкую самооценку в зависимость от лайков, комментариев и алгоритмов платформ.

"Если реакция толпы окажется равнодушной или, хуже того, токсичной, старая рана вскроется с новой силой, опять затапливая мозг кортизолом и возвращая нервную систему в состояние гипервозбуждения. Более того, настоящая свобода от травмы наступает не в момент мести, а когда фигура обидчика полностью теряет власть над человеком", – подчеркнул Евстигнеев.

Профессиональная терапия отличается от этого тренда тем, что направлена на обретение внутренней, а не внешней безопасности, отметил эксперт.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Чтобы избавиться от прошлого, не нужен реальный обидчик, его раскаяние или публичный суд. В клинической практике пациента учат активировать режим здорового взрослого. Ту часть личности, которая способна сама подойти к своему внутреннему раненому ребенку и сказать, что те школьные коридоры давно опустели и эти люди больше не могут причинить вред.

По мнению специалиста, если человек чувствует, что призраки прошлого все еще забирают энергию, лучшим инструментом саморегуляции станет экологичное завершение эмоциональной реакции без вовлечения интернет-аудитории. Для этого стоит написать подробное письмо обидчику, используя самые резкие и честные слова, которые долго копились. Таким образом мозг физически перенесет эти мысли из нейронных связей на бумагу.

"Затем нужно прочитать послание вслух в безопасном пространстве, давая своему телу прожить ту злость, которая годами была заблокирована в мышцах, а потом уничтожить написанное", – подчеркнул психолог.

По словам эксперта, этот метод помогает мозгу "запомнить", что высказываться безопасно, а миндалевидному телу – перестать посылать сигналы тревоги. При этом человек не рискует своей уязвимостью в публичном пространстве, заключил он.