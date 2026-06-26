Психолог Евстигнеев не поддержал тренд на публикацию в Сети обращений к школьным обидчикам

Новая тенденция появилась в соцсетях: пользователи записывают видео, в которых рассказывают о своих травмах детства и дают эмоциональный ответ тем, кто их когда-то унижал. Почему это стало популярным и действительно ли подобный метод помогает отпустить ситуацию, разбиралась Москва 24.
На злобу дня
Новый формат видео набирает популярность в Сети: пользователи записывают обращения к людям, которые когда-то их травили, унижали или серьезно подводили.
Ролики содержат резкие и прямые высказывания, но без указания фамилий, авторы называют обидчиков по имени либо просто рассказывают конкретные эпизоды из прошлого без указания персональных данных. Такой контент набирает десятки и сотни тысяч просмотров.
Причем для одних пользователей подобные видео – способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами. Для других это не только разрядка, но и шанс получить заветные тысячи просмотров. Авторы прибегают к агрессивной подаче, эпатажным формулировкам и ненормативной лексике.
Кроме того, некоторые специально устраивают в комментариях опросники на злобу дня: пользователей просят вспомнить собственные истории обид.
"Быть злой нормально. Я пришла к этому и теперь всегда говорю: "Да, я злая'", "что это за глоток свежего воздуха в эпоху всепрощающей экологичности", "человек, который меня обижал, сейчас сидит в тюрьме. Когда узнала, была в восторге", – рассказали пользователи.
Однако публичные высказывания в адрес обидчиков вызывают неоднозначную реакцию: некоторые комментаторы усматривают в этом излишнюю агрессию и стремление переложить вину.
"Какой ужас. Живите своей жизнью, начните с психологом заниматься, не носите в себе эту злобу – себя же ей отравляете", – возмутились в Сети.
При этом были и те, кто крайне удивился, что многие до сих пор помнят старые обиды.
Регулятор эмоций?
В разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев отметил, что такой тренд можно назвать масштабной попыткой самотерапии в прямом эфире.
С точки зрения нейрофизиологии, пережитое в юности отвержение не является пассивным воспоминанием. Напротив, оно сохраняется как активный нейронный контур в лимбической системе, который продолжает транслировать сигнал тревоги в настоящее, заставляя организм работать на износ.
"Для эволюционного мозга подростка изгнание из группы или травля – буквальная угроза выживанию, поэтому миндалевидное тело фиксирует этот опыт как смертельную опасность. В те годы у ребенка часто не было ресурсов ответить, защитить себя или сбежать, из-за чего его вегетативная нервная система заблокировала реакцию "бей или беги", погрузив психику в состояние вынужденной беспомощности", – отметил психолог.
Спустя годы эта невыраженная агрессия и запертая боль продолжают незаметно расходовать ресурс префронтальной коры, заставляя даже во взрослой жизни тратить силы на бессознательную защиту от мира.
В момент записи симпатическая нервная система получает долгожданную разрядку, а мозг испытывает мощный прилив дофамина от чувства собственной смелости и поддержки аудитории.
"Однако, если посмотреть на этот процесс через призму доказательной психотерапии и нейробиологии, публичная вендетта несет в себе серьезные ловушки и редко приводит к истинному исцелению. Создавая подобные ролики, человек чаще всего вещает в режиме разгневанного или уязвимого ребенка, надеясь, что внешнее признание его правоты залечит внутреннюю рану. Но правда в том, что аудитория в соцсетях – крайне нестабильный регулятор наших эмоций", – уверен эксперт.
Пытаясь проработать травму публично, человек ставит свою хрупкую самооценку в зависимость от лайков, комментариев и алгоритмов платформ.
"Если реакция толпы окажется равнодушной или, хуже того, токсичной, старая рана вскроется с новой силой, опять затапливая мозг кортизолом и возвращая нервную систему в состояние гипервозбуждения. Более того, настоящая свобода от травмы наступает не в момент мести, а когда фигура обидчика полностью теряет власть над человеком", – подчеркнул Евстигнеев.
Профессиональная терапия отличается от этого тренда тем, что направлена на обретение внутренней, а не внешней безопасности, отметил эксперт.
По мнению специалиста, если человек чувствует, что призраки прошлого все еще забирают энергию, лучшим инструментом саморегуляции станет экологичное завершение эмоциональной реакции без вовлечения интернет-аудитории. Для этого стоит написать подробное письмо обидчику, используя самые резкие и честные слова, которые долго копились. Таким образом мозг физически перенесет эти мысли из нейронных связей на бумагу.
"Затем нужно прочитать послание вслух в безопасном пространстве, давая своему телу прожить ту злость, которая годами была заблокирована в мышцах, а потом уничтожить написанное", – подчеркнул психолог.
По словам эксперта, этот метод помогает мозгу "запомнить", что высказываться безопасно, а миндалевидному телу – перестать посылать сигналы тревоги. При этом человек не рискует своей уязвимостью в публичном пространстве, заключил он.