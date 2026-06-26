Кафе и рестораны подготовили спецпредложения для гостей в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Спецпроект "Время возможностей" в рамках "Лета в Москве" подготовил свыше 1,2 тысячи гастрономических спецпредложений – от скидок и сладких подарков до кулинарных мастер-классов в кафе и ресторанах. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

К инициативе подключились не только сетевые организации, но и небольшие заведения. Для москвичей это шанс открыть для себя новые места и попробовать незнакомые блюда, а для бизнеса – возможность заявить о себе и привлечь новых гостей.

Бесплатные мероприятия можно найти на портале mos.ru, а подборку спецпредложений – в туристическом сервисе Russpass.

Скидки и акции

Постоянными участниками проекта являются многие крупные сети. Например, в ресторанах "iL Патио" все лето действует акция – при заказе от определенной суммы гостям дарят пиццу диаметром 28 сантиметров или пасту. Воспользоваться предложением можно, в частности, в Тверском и Хорошевском районах, а также в Чертанове Центральном.

"Спецпроект – это возможность рассказать о нас новой аудитории и укрепить имидж бренда. Фирменное тесто для пасты и пиццы, над которым мы работали годами, создает тот самый узнаваемый вкус, который ценят наши гости, и мы хотим, чтобы его оценили еще больше посетителей", – рассказала бренд-менеджер сети ресторанов Мария Ибрагимова.

Также участие в спецпроекте принимают рестораны "Мясо&Рыба". Там в определенные дни дают скидку на фирменные стейки и рыбные блюда, а каждый день доступен завтрак-конструктор – можно собрать свой вариант из 10 блюд по фиксированной цене. Такие акции работают, например, в Даниловском районе и Хамовниках.

По словам основателя ресторанов Сергея Миронова, участие в проекте – важная часть стратегии. Это помогает лучше понять вкусы гостей, обновлять меню и удивлять посетителей новыми подходами к кухне.

Сюрпризы для гостей

До конца лета при заказе от определенной суммы в итальянском ресторане "Мольто Белло" и грузинском "Гемри&Эли", которые находятся в Левобережном районе, посетителям предлагают десерты. В первом – чизкейк, во втором – медовик.

Впервые к проекту присоединилось кафе "Лилианс" в Щукине. Там при заказе одного авторского безалкогольного коктейля из специальной линейки второй напиток гость получает бесплатно.

"Сейчас очевиден тренд на здоровый образ жизни, особенно среди молодежи, и безалкогольные коктейли пользуются стабильным спросом. Мы учли запросы аудитории, разработали специальную линейку напитков и решили участвовать в спецпроекте, чтобы рассказать о ней жителям района. Верим, что это станет эффективным инструментом продвижения и поможет укрепить лояльность гостей", – подчеркнула управляющая кафе Полина Жукова.

Досуг и мастер-классы

Китайский ресторан "Пинвей" в Ростокине каждое воскресенье до 6 сентября приглашает юных гостей на бесплатные мастер-классы шеф-повара по лепке китайских пельменей. Кроме того, всем посетителям ежедневно доступна скидка на летние салаты.

В Osteria Mario в Отрадном по субботам детей тоже ждет бесплатный кулинарный мастер-класс.

При этом гастрономическими предложениями проект не ограничивается. К "Времени возможностей" присоединились спортивные и творческие студии, образовательные центры, магазины, гостиницы, а также компании из сфер культуры, красоты и услуг.

Как бизнесу присоединиться к "Лету в Москве"

Прием заявок на новый сезон проекта продолжается. Бизнесу доступны интеграция с ключевыми площадками проекта, включение мероприятий в программу, брендирование объектов, а также размещение продукции в арт-павильонах "Сделано в Москве" и многое другое.

Чтобы включить свои площадки в сезонный проект, нужно организовать акции, бесплатные мероприятия или предложить скидки в рамках спецпроекта "Время возможностей". Подать заявку можно по ссылке либо на портале mos.ru – там нужно выбрать вариант "На своей территории".

Город обеспечивает предпринимателям бесплатное продвижение, включая размещение на городских ресурсах, в СМИ и соцсетях. Кроме того, предприниматели получают "Бизнес-бокс" – набор инструментов от лидеров рынка для развития дела. За бесплатными консультациями можно обратиться в ГБУ "Малый бизнес Москвы" по телефону: +7 495 225-14-14 или онлайн.

Ранее сообщалось, что предприниматели в рамках "Лета в Москве" подготовили для горожан мастер-классы, концерты и игры. Например, 27 июня в 13:00 в арт-павильоне "Летний маркет" пройдет мастер-класс, на котором участникам предложат расписать фарфоровые фигурки в виде самовара.