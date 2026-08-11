Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Суд в Дамаске заочно приговорил бывшего президента Сирии Башара Асада к смертной казни. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, к высшей мере наказания также приговорили бывшего главу управления политической безопасности в сирийской провинции Дераа Атефа Наджиба. Суд признал их виновными в "преступлениях, совершенных во время гражданской войны".

Асад покинул пост и улетел в Россию в декабре 2024 года после того, как боевики взяли под контроль Дамаск, и получил политическое убежище. Сначала его семья жила в отеле Four Seasons, а затем переехала в пентхаус в башне "Федерация" в "Москва-Сити", а после – в элитный дом на Рублевке.

Позднее Асада также замечали в ресторане Sixty в "Москва-Сити", где его встретил сирийский эмигрант, экс-глава был среди VIP-гостей.