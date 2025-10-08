Лавров заявил, что власти Сирии заинтересованы в присутствии РФ в стране

Фото: depositphotos/leo_altman

Политическое руководство Сирии заинтересовано в сохранении присутствия РФ в республике. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток", фрагмент которого размещен на сайте МИД России.

"Мы заинтересованы в том, чтобы все то, что было начато – что-то с советских времен, что-то после 2011–2014 годов – все то, что касается содействия национальной экономике, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, чтобы все это продолжалось", – отметил Лавров.

Вместе с тем, по словам министра, все эти процессы должны быть скорректированы под новые условия. Это касается и российских военных баз. Лавров напомнил слова Владимира Путина о том, что РФ не будет оставаться вопреки воле властей Сирии.

"Но сирийское руководство, судя по всему, да и целый ряд стран региона, заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось", – заключил глава МИД.

Ранее Путин отмечал, что Россия готова сделать все, чтобы Сирия сохранилась как суверенное и территориально целостное государство. По словам российского президента, в стране все еще много проблем, как политических, так и с точки зрения безопасности и экономики.

В Кремле добавили, что российская сторона заинтересована в налаживании отношений с новыми властями Сирии, поэтому поддерживает контакты со всеми "региональными игроками".