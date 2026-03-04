Сирены прозвучат в российских регионах в рамках проверки системы оповещения ГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сирены прозвучат в регионах России в рамках проверки систем оповещения гражданской обороны 4 марта, сообщила пресс-служба МЧС РФ на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В ведомстве призвали граждан сохранять спокойствие, так как проверка носит плановый характер. Помимо сирен, будут включены громкоговорители и временно замещен эфир радио- и телеканалов.

Подобные проверки проводятся регулярно 2 раза в год. Их цель – убедиться в работоспособности всех элементов системы и обеспечить своевременное доведение сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Предыдущая проверка состоялась в начале октября 2025 года.

