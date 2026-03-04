Форма поиска по сайту

04 марта, 10:08

Безопасность

Музыка с пением птиц прозвучит во время проверки системы оповещения в Москве

Фото: 123RF.com/burand

В ходе проверки систем оповещения москвичи услышат музыку и пение птиц, которые обитают в столичном регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГО, ЧС и ПБ) Москвы.

Проверка пройдет в среду, 4 марта, и начнется в 10:45. Сигнал будет звучать в течение 1 минуты. При этом будут задействованы не все устройства системы оповещения населения, поскольку они проверяются регулярно.

"Соответственно, звуковой сигнал прозвучит не на всех городских территориях", – уточнили в департаменте.

Данные учения проводятся для обеспечения безопасности граждан и являются регулярной практикой. В течение года москвичи и гости столицы могут слышать музыкальную дорожку проверки неоднократно и в различных местах. Это дает специалистам возможность оценить эффективность и готовность системы оповещения, а также проверить работоспособность оборудования.

Кроме Москвы, системы оповещения гражданской обороны проверят в других регионах страны. В МЧС РФ призывали граждан сохранять спокойствие и подчеркивали, что учения носят плановый характер. Будут активированы сирены и громкоговорители, а также временно замещен эфир радио и телеканалов.

