04 марта, 11:34

Мэр Москвы

Собянин: парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парковка на улицах Москвы 8 и 9 марта будет бесплатной. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что это относится в том числе к парковкам с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также к зонам динамического тарифа.

При этом парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

В выходные, 7–9 марта, будет скорректирован и график движения поездов. В эти дни запустят дополнительные экспрессы между Москвой и Калугой, Рязанью, Тулой и Владимиром.

Изменения вносятся в праздничные дни специально, чтобы горожане могли спланировать удобный маршрут, встретиться с близкими и посетить различные мероприятия.

Их в преддверии Международного женского дня подготовили в столичных центрах госуслуг и флагманских центрах проекта "Московское долголетие". Женщин ждут мастер-классы, лекции о здоровье и красоте, салонные услуги от студентов колледжей, живые цветы и открытки.

Опрос показал, что три четверти мужчин испытывают трудности с выбором подарка к 8 Марта

мэр Москвытранспортгород

