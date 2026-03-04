Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 12:15

Спорт

Хоккеисты Овечкин и Сергачев обнялись во время драки после матча НХЛ

Фото: ТАСС/Арина Антонова; ТАСС/АР/Erin Hooley

Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и "Юты Маммот" Михаил Сергачев обнялись во время драки после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Игра состоялась в Вашингтоне и закончилась со счетом 3:2 в пользу "Юты Маммот". После финальной сирены на льду началась потасовка. При этом Овечкин и Сергачев отказались участвовать в ней. Они отошли в сторону и обнялись.

Во время встречи Овечкин не смог набрать очков, а Сергачев забил шайбу.

Ранее Овечкин обошел канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу набранных за один клуб очков в матчах НХЛ. Рекорд был установлен во время матча против "Нью-Йорк Айлендерс". Голевая передача Овечкина, сделанная на 26-й минуте, дала ему возможность набрать 1 670 очков.

До этого спортсмен отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сиэтла", что позволило ему обновить личный рекорд по количеству забитых шайб.

Читайте также


спорт

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика