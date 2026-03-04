Хоккеисты Овечкин и Сергачев обнялись во время драки после матча НХЛ

Фото: ТАСС/Арина Антонова; ТАСС/АР/Erin Hooley

Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и "Юты Маммот" Михаил Сергачев обнялись во время драки после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Игра состоялась в Вашингтоне и закончилась со счетом 3:2 в пользу "Юты Маммот". После финальной сирены на льду началась потасовка. При этом Овечкин и Сергачев отказались участвовать в ней. Они отошли в сторону и обнялись.

Во время встречи Овечкин не смог набрать очков, а Сергачев забил шайбу.

Ранее Овечкин обошел канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу набранных за один клуб очков в матчах НХЛ. Рекорд был установлен во время матча против "Нью-Йорк Айлендерс". Голевая передача Овечкина, сделанная на 26-й минуте, дала ему возможность набрать 1 670 очков.

До этого спортсмен отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сиэтла", что позволило ему обновить личный рекорд по количеству забитых шайб.

