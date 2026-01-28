Овечкин обновил рекорд НХЛ, забросив 919-ю шайбу в регулярных чемпионатах

Фото: AP Photo/David Zalubowski

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сиэтла", что позволило ему обновить личный рекорд по количеству забитых шайб, передает ТАСС.

Игра завершилась победой "Сиэтла" со счетом 5:1.

Всего за 54 игры текущего сезона Овечкин отправил в ворота соперников 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи. Теперь на его счету 919 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин остается лидером по этому показателю.

При этом для достижения отметки в 1 000 голов Овечкину осталось забросить всего 4 шайбы с учетом плей-офф.

Свою 918-ю шайбу нападающий "Вашингтон Кэпиталз" забросил во время гостевого матча с "Калгари". На 60-й минуте он прервал свою безголевую серию из пяти матчей. В итоге встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Вашингтон Кэпиталз".

