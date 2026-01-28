Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 09:54

Спорт

Овечкин обновил рекорд НХЛ, забросив 919-ю шайбу в регулярных чемпионатах

Фото: AP Photo/David Zalubowski

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сиэтла", что позволило ему обновить личный рекорд по количеству забитых шайб, передает ТАСС.

Игра завершилась победой "Сиэтла" со счетом 5:1.

Всего за 54 игры текущего сезона Овечкин отправил в ворота соперников 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи. Теперь на его счету 919 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин остается лидером по этому показателю.

При этом для достижения отметки в 1 000 голов Овечкину осталось забросить всего 4 шайбы с учетом плей-офф.

Свою 918-ю шайбу нападающий "Вашингтон Кэпиталз" забросил во время гостевого матча с "Калгари". На 60-й минуте он прервал свою безголевую серию из пяти матчей. В итоге встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Вашингтон Кэпиталз".

Читайте также


спорт

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика