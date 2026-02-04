В Башкирии мать-должница спряталась от приставов в морозилке

Фото: vk.com/ufsspporb

Многодетная мать из Башкирии, задолжавшая по алиментам почти полмиллиона рублей, попыталась скрыться от приставов в морозилке. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Уточняется, что 38-летняя жительница Белокатайского района была лишена родительских прав. После того как она решила уйти из семьи, воспитание детей целиком легло на плечи отца. После этого женщина фактически исчезла из их жизни, игнорируя даже требования исполнительного документа.

Ее уже привлекали к уголовной ответственности за "равнодушие к собственным детям". Несколько месяцев башкирка провела в колонии-поселения, но ситуацию это не изменило. Тогда в отношении нее вновь возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты алиментов. Женщину вызвали на допрос, но в отделение она не явилась.

Когда приставы решили прийти к ней домой лично, ее сожитель стал утверждать, что неплательщица с ним не живет. Однако, когда к ней наведались второй раз, соседи рассказали, что видели должницу во дворе. Приставы уже собирались покинуть дом, но в какой-то момент их внимание привлек морозильник на кухне – там и пряталась скрывающаяся алиментщица. Ее доставили в отделение.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что с 1 марта в России начнут по-новому считать алименты.

Специалист объяснил, что их начнут учитывать в доле от среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год, а при расчетах будут использоваться официальные данные Росстата. Если они будут отсутствовать, используют показатели за год, предшествующий предыдущему.

Кроме этого, сумма минимально учитываемых алиментов будет отличаться в зависимости от региона, так как уровень средней зарплаты отличается.