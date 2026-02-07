Форма поиска по сайту

07 февраля, 14:22

Политика
Постпред Гатилов: РФ выстроит позицию по СНВ с учетом анализа политики США

Постпред РФ при ООН раскрыл роль США в формировании позиции по СНВ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Россия выстроит позицию по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с учетом анализа политики США и ситуации в стратегической сфере. Об этом заявил постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Отсутствие интереса Вашингтона к ДСНВ подтвердилось в выступлении замгоссекретаря США Томаса Динанно на пленарном заседании Конференции по разоружению ООН 6 февраля. Наша страна, в свою очередь, будет действовать ответственно", – цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, официальная реакция Вашингтона на предложение России по ДСНВ так и не поступила.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова еще год придерживаться ограничений, которые предусматривал договор. Однако он подчеркивал, что эта мера будет жизнеспособной только в том случае, если США сделают то же самое.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал, что по истечении срока ДСНВ Москва, прежде всего, будет опираться на собственные национальные интересы.

СМИ сообщили о договоренности РФ и США соблюдать условия ДСНВ еще полгода

