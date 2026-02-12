Напавшего на техникум Анапы студента арестовали

Фото: РИА Новости/стрингер

Анапский городский суд избрал меру пресечения в отношении 17-летнего подростка, устроившего стрельбу в местном техникуме. Об этом сообщили в телеграм-канале региональной инстанции.

Подросток обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 и 226 УК РФ. Он проведет под стражей два месяца – до 11 апреля 2026 года. Поскольку обвиняемый является несовершеннолетним, заседание проходило в закрытом режиме.

Стрельба в холле частного Анапского индустриального техникума произошла днем 11 февраля. По словам директора учреждения Евгении Пономаревой, первый выстрел был сделан на улице, ранение получила сотрудница техникума, которая находилась рядом со входом.

Происходящее заметил охранник, который наблюдал за территорией через камеры видеонаблюдения. Он сразу закрыл и заблокировал двери, не позволив злоумышленнику попасть внутрь здания. Подойдя ко входу, нападавший выстрелил в охранника через дверь и ранил его, несмотря на бронежилет.

Сотрудник нажал на тревожную кнопку и вызвал Росгвардию, а также предупредил второй пост охраны о происходящем. В этот момент злоумышленник произвел еще несколько выстрелов. Один из них по касательной задел студента, находившегося в холле за пунктом охраны.

Охранник погиб, состояние двоих пострадавших оценивалось как средней тяжести. Нападавший был оперативно задержан. По факту стрельбы возбудили уголовное дело.

12 февраля удалось задержать соучастника нападения. Им оказался одногруппник стрелявшего, который подстрекал его к совершению преступлений. Анапский городской суд заключил его под стражу до 11 апреля.