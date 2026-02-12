В Анапе организован мемориал в память о жертве стрельбы в техникуме

Фото: ТАСС/Яков Поткин

Администрация Анапского индустриального техникума организовала мемориал в память об охраннике, погибшем в результате стрельбы. Об этом ТАСС рассказала мэр города-курорта Светлана Маслова.

Маслова указала, что студенты любили охранника, отмечая его душевность. По ее словам, дань памяти погибшему отдают с утра 12 февраля. Мэр города также пообещала оказать помощь родным мужчины не только со стороны органов местного самоуправления, но и со стороны техникума, а также охранного предприятия.

В настоящее время техникум работает в штатном режиме, все мероприятия проводятся в соответствии с планом.

Стрельба произошла днем 11 февраля в холле частного Анапского индустриального техникума. Директор учреждения Евгения Пономарева рассказала, что первый выстрел нападавший сделал на улице. Он ранил одну из сотрудниц, которая находилась рядом со входом.

Происходящее заметил охранник, который наблюдал за территорией через камеры видеонаблюдения. Он сразу закрыл и заблокировал двери, не позволив злоумышленнику попасть внутрь здания. Подойдя ко входу, нападавший выстрелил в охранника через дверь и ранил его, несмотря на бронежилет.

Сотрудник смог нажать тревожную кнопку, вызвать Росгвардию и по рации предупредить второй пост охраны о происходящем. Затем злоумышленник произвел еще несколько выстрелов. Один из них по касательной задел студента, находившегося в холле за пунктом охраны.

В результате охранник погиб . Состояние двоих пострадавших оценивалось как средней тяжести. Психологи оказывают им помощь.

Злоумышленник был оперативно задержан. По данным СМИ, им оказался молодой человек 2008 года рождения, который учился в этом же учебном заведении. Помимо этого, выяснилось, что он не числился ни на каких профилактических учетах.

Сообщалось, что причиной стрельбы могло стать анонимное голосовое сообщение о покупке диплома. В записи говорилось, что студент якобы заплатил за получение диплома досрочно 600 тысяч рублей, однако диплом ему не выдали. Спустя время в оперштабе Краснодарского края назвали эту информацию фейком.

По факту стрельбы в техникуме было возбуждено уголовное дело. Следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц, а также в хищении оружия. С места ЧП уже изъяли огнестрельное оружие, гильзы и патроны.

После случившегося власти Краснодарского края усилили меры безопасности в образовательных организациях. В свою очередь, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов призвал ужесточить контроль за ношением оружия, а также проверять всех владельцев на хранение арсенала в специально оборудованных металлических шкафах.