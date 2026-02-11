Огнестрельное оружие, гильзы и патроны изъяли на месте ЧП в Анапе

На месте происшествия в техникуме Анапы криминалистами изъяты огнестрельное оружие, гильзы и патроны. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Уточняется, что сотрудники регионального ведомства и криминалисты продолжают работу на месте случившегося.

Инцидент со стрельбой в техникуме Анапы произошел 11 февраля. В результате происшествия погиб охранник, еще два человека получили ранения средней степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Утверждалось, что стрельбу открыл студент учебного заведения 2008 года рождения. По имеющейся информации, он использовал неустановленное оружие и имел при себе разгрузку с патронами. Злоумышленник был задержан. СМИ сообщали, что молодой человек состоял в тематических онлайн-чатах, где в 2023 году высказывал информацию о возможном минировании школы.