Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 05:14

Общество

В ОП предложили создать сервис для знакомств на "Госуслугах"

Фото: depositphotos/tatsianama

В России предложили запустить сервис для знакомств с целью создания семьи на портале "Госуслуги". С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Платформа будет ориентирована именно на создание семейных союзов. Кроме того, на таком ресурсе могли бы появляться меры поддержки семей с детьми и инструменты медиации семейных конфликтов.

"На таком ресурсе должны быть созданы инструменты по медиации семейных конфликтов, инструменты для создания семьи, в том числе для участников СВО. Как эти процедуры будут осуществляться, сказать пока сложно", – приводит РИА Новости слова Рыбальченко.

Он рассказал, что подобные запросы поступают ему от молодых людей, которые хотят создать семью. Специалист допустил, что в модерации ресурса могли бы принять участие жены участников СВО, потому что они знают, с какими проблемами сталкиваются ребята, вернувшиеся из зоны боевых действий.

Такая практика поспособствует более взвешенному подходу к формированию семейных союзов, считает Рыбальченко. Помимо этого, в некоторых случаях может быть полезна консультационная или психологическая поддержка.

Ранее в Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне выплаты супругам, которые состоят в браке более 50 лет. Одновременно с этим предлагается сохранить уже имеющиеся региональные выплаты.

В ГД также предложили "перепрофилировать" в России праздник 14 февраля, уйдя от упоминания святого Валентина. По мнению депутатов, 14 февраля уже прижилось в России, но лишь из-за отсутствия аналогичной даты для признаний в чувствах.

Льготные тарифы на такси установят для многодетных семей в России

Читайте также


общество

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика