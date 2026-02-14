В ОП предложили создать сервис для знакомств на "Госуслугах"

Фото: depositphotos/tatsianama

В России предложили запустить сервис для знакомств с целью создания семьи на портале "Госуслуги". С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Платформа будет ориентирована именно на создание семейных союзов. Кроме того, на таком ресурсе могли бы появляться меры поддержки семей с детьми и инструменты медиации семейных конфликтов.

"На таком ресурсе должны быть созданы инструменты по медиации семейных конфликтов, инструменты для создания семьи, в том числе для участников СВО. Как эти процедуры будут осуществляться, сказать пока сложно", – приводит РИА Новости слова Рыбальченко.

Он рассказал, что подобные запросы поступают ему от молодых людей, которые хотят создать семью. Специалист допустил, что в модерации ресурса могли бы принять участие жены участников СВО, потому что они знают, с какими проблемами сталкиваются ребята, вернувшиеся из зоны боевых действий.

Такая практика поспособствует более взвешенному подходу к формированию семейных союзов, считает Рыбальченко. Помимо этого, в некоторых случаях может быть полезна консультационная или психологическая поддержка.

Ранее в Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне выплаты супругам, которые состоят в браке более 50 лет. Одновременно с этим предлагается сохранить уже имеющиеся региональные выплаты.

В ГД также предложили "перепрофилировать" в России праздник 14 февраля, уйдя от упоминания святого Валентина. По мнению депутатов, 14 февраля уже прижилось в России, но лишь из-за отсутствия аналогичной даты для признаний в чувствах.