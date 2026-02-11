Форма поиска по сайту

11 февраля, 12:23

Политика

В ОП предложили назначать беременным женщинам единое пособие в размере МРОТ

В России необходимо ввести универсальное единое пособие для беременных женщин в размере прожиточного минимума, заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Инициатива была озвучена 11 февраля на круглом столе "Демографический потенциал и здоровье нации: влияние качества питания на развитие детей в социально уязвимых семьях" в Москве.

Рыбальченко заявил, что такое пособие должно предоставляться вне зависимости от уровня дохода семьи. По его мнению, выплата станет значимой поддержкой от государства и избавит будущих матерей от сложной процедуры сбора документов, необходимой для оформления существующих выплат.

Ранее будущим матерям в России предложили дать возможность работать в дистанционном или в гибком формате. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что такая инициатива нужна для изменения отношения начальника к работнику с семейными обязанностями.

Минтруд РФ предложил разрешить беременным женщинам работать дистанционно

политикаобщество

