Минфин: изменения в "Семейной ипотеке" не затронут военных, участвующих в НИС

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Изменения условий льготной "Семейной ипотеки", которые начнут действовать с 1 февраля, не затронут участвующих в накопительно-ипотечной системе (НИС) военных. Об этом сказано на сайте министерства финансов России.

Теперь супруги должны в обязательном порядке быть созаемщиками по кредиту. При этом они смогут привлекать третьих лиц, если их заработка не хватает для получения займа по ипотечной программе.

Помимо этого, исходя из соблюдения условий "Семейной ипотеки", кредит будет оформляться в привязке к детям. В таком случае реализуется принцип – одна льгота на семью.

В ведомстве указали, что изменение условий оформления "Семейной ипотеки" помогут исключить злоупотребления, сформировав более адресную систему поддержки граждан.

"Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий", – отметили в министерстве.

Ранее депутаты партии "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым предложили выдавать "Семейную ипотеку" до появления ребенка на свет, с 12-й недели беременности. Соответствующее обращение направлено министру финансов Антону Силуанову.

По словам парламентариев, многие семьи, ожидающие ребенка, не могут решить жилищный вопрос из-за того, что "Семейная ипотека" предоставляется только после рождения ребенка. Им приходится либо отложить покупку жилья, либо обращаться за невыгодными кредитами под более высокий процент.

