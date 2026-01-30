Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 20:12

Общество
Главная / Новости /

Минфин: изменения в "Семейной ипотеке" не затронут военных, участвующих в НИС

В Минфине рассказали, кого не затронут изменения в "Семейной ипотеке"

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Изменения условий льготной "Семейной ипотеки", которые начнут действовать с 1 февраля, не затронут участвующих в накопительно-ипотечной системе (НИС) военных. Об этом сказано на сайте министерства финансов России.

Теперь супруги должны в обязательном порядке быть созаемщиками по кредиту. При этом они смогут привлекать третьих лиц, если их заработка не хватает для получения займа по ипотечной программе.

Помимо этого, исходя из соблюдения условий "Семейной ипотеки", кредит будет оформляться в привязке к детям. В таком случае реализуется принцип – одна льгота на семью.

В ведомстве указали, что изменение условий оформления "Семейной ипотеки" помогут исключить злоупотребления, сформировав более адресную систему поддержки граждан.

"Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий", – отметили в министерстве.

Ранее депутаты партии "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым предложили выдавать "Семейную ипотеку" до появления ребенка на свет, с 12-й недели беременности. Соответствующее обращение направлено министру финансов Антону Силуанову.

По словам парламентариев, многие семьи, ожидающие ребенка, не могут решить жилищный вопрос из-за того, что "Семейная ипотека" предоставляется только после рождения ребенка. Им приходится либо отложить покупку жилья, либо обращаться за невыгодными кредитами под более высокий процент.

"Деньги 24": "Семейную ипотеку" будут оформлять только на одного из супругов с 1 февраля

Читайте также


общество

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика