Минфин РФ опроверг ограничения для банков по "Семейной ипотеке"

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов по "Семейной ипотеке" нет, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

"Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать. <...> Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях", – отметили в министерстве.

Там добавили, что отдельные финансовые организации в какие-то моменты могут перенастраивать операционные процессы, с чем и может быть связана временная приостановка приема заявок у некоторых банков. Всю необходимую информацию стоит уточнять в самих кредитных организациях, указали в министерстве.

По данным ТАСС, Россельхозбанк уже приостановил прием заявок на кредиты в рамках льготной программы. Кроме того, аналогичным образом планирует поступить Т-Банк. Ожидается, что из-за скорых нововведений организация временно не будет выдавать "Семейную ипотеку" в течение 1–1,5 недели.

С 1 февраля 2026 года в России начнет действовать ограничение количества льготных кредитов по "Семейной ипотеке". С этого момента на одну семью можно будет оформить только одну такую ипотеку.

Ранее эксперты заявляли, что на следующем заседании Центробанк России может снизить ключевую ставку до 15–15,5% годовых. Из-за этого ипотека упадет до 14–15%, а потребительские кредиты – до 16–17%.

В самом ЦБ отмечали, что сохранение ключевой ставки на текущем повышенном уровне в течение еще нескольких месяцев может оказаться неоправданной мерой на фоне замедления роста российской экономики.

