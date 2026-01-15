Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 16:41

Общество

Минфин РФ опроверг ограничения для банков по "Семейной ипотеке"

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов по "Семейной ипотеке" нет, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

"Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать. <...> Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях", – отметили в министерстве.

Там добавили, что отдельные финансовые организации в какие-то моменты могут перенастраивать операционные процессы, с чем и может быть связана временная приостановка приема заявок у некоторых банков. Всю необходимую информацию стоит уточнять в самих кредитных организациях, указали в министерстве.

По данным ТАСС, Россельхозбанк уже приостановил прием заявок на кредиты в рамках льготной программы. Кроме того, аналогичным образом планирует поступить Т-Банк. Ожидается, что из-за скорых нововведений организация временно не будет выдавать "Семейную ипотеку" в течение 1–1,5 недели.

С 1 февраля 2026 года в России начнет действовать ограничение количества льготных кредитов по "Семейной ипотеке". С этого момента на одну семью можно будет оформить только одну такую ипотеку.

Ранее эксперты заявляли, что на следующем заседании Центробанк России может снизить ключевую ставку до 15–15,5% годовых. Из-за этого ипотека упадет до 14–15%, а потребительские кредиты – до 16–17%.

В самом ЦБ отмечали, что сохранение ключевой ставки на текущем повышенном уровне в течение еще нескольких месяцев может оказаться неоправданной мерой на фоне замедления роста российской экономики.

В России изменят условия "Семейной ипотеки"

Читайте также


общество

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика