Эксперт Бархота: эпоха беспрецедентно высоких ставок по депозитам подошла к концу

Фото: depositphotos/AlexBrylov

Эпоха беспрецедентно высоких ставок по депозитам в России подошла к концу, заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24.

"Чтобы это понять, стоит вспомнить ситуацию в конце 2024 года, когда ключевая ставка Центробанка составляла почти 20%, а максимальные ставки по вкладам приближались к этой же отметке. Разница между ними была минимальной, что делало депозиты крайне привлекательными", – отметил специалист.

Он напомнил, что граждане отказывались от других инструментов и массово переводили свои средства в банки. Но летом 2025 года началось снижение ключевой ставки, и вместе с этим начала падать доходность облигаций федерального займа. Если ранее разрыв между ключевой ставкой и ставками по вкладам в банках составлял около 1%, то теперь он постепенно вырос до 1,5–2%.

"Когда этот разрыв достигает двух пунктов и при этом сохраняются ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки, склонность к открытию новых депозитов естественным образом снижается. Многие стремятся зафиксировать доходность, но общая динамика такова, что привлекательность вкладов падает. Важно смотреть не на абсолютный размер ставки, а на реальную доходность, то есть на ставку по вкладам за вычетом инфляции", – прокомментировал Бархота.

В частности, если сейчас средняя максимальная ставка составляет 14–14,5%, а инфляция около 6%, то реальная доходность находится на уровне около 8% годовых. Но год назад это значение превышало 10%. По словам эксперта, снижение доходности заставляет вкладчиков задумываться – нужно ли продлевать депозиты или открывать новые.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Ключевая ставка напрямую влияет на проценты по вкладам. Если ключевая ставка продолжит снижаться, например до 15%, ставки по вкладам опустятся ниже 13%. Что касается альтернатив для пассивного приумножения сбережений, наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации – как федерального займа, так и корпоративные бумаги компаний с высоким кредитным рейтингом.

Их доходность несколько ниже ключевой ставки, но во время снижения ставок на рынке стоимость облигаций, наоборот, растет. Это, по словам Бархоты, может принести дополнительный доход в 18–19%.

Еще одним вариантом без особых рисков можно считать покупку золота или сберегательных сертификатов. Но эксперт предупредил, что вкладчики в золото рискуют столкнуться с замедлением роста драгоценного металла и даже коррекцией его стоимости. В это же время сертификаты, которые считаются аналогом вкладов, слишком неконкурентоспособны по доходности, поэтому не пользуются большой популярностью.

"Наиболее выгодной стратегией на 2026 год представляется формирование сбалансированного портфеля, где разные инструменты страхуют друг друга", – высказался специалист.

Поэтому он порекомендовал вкладчикам распределить свои средства. От 20 до 30% можно оставить на вкладах, еще столько же перевести в облигации российских компаний с высоким кредитным рейтингом. Остальную часть можно конвертировать в иностранную наличную валюту, например в доллар США. Бархота напомнил, что ожидается некоторое ослабление рубля – оно может быть и плавным, и более резким.

"Также стоит обратить внимание на еврооблигации, номинированные в иностранной валюте: их доходность в рублевом выражении с учетом девальвации и процентного риска может стать весьма привлекательной, потенциально превышая 20% годовых", – резюмировал эксперт.

Ранее россиянам рассказывали, что для увеличения накоплений в 2026 году стоит выбирать понятные финансовые инструменты и осознанно формировать портфель, особенно на старте, когда опыта еще мало.

Одним из надежных вариантов является коммерческая недвижимость малого формата. В частности, по данным экспертов, популярны вложения в объекты повседневного спроса – магазины у дома, парикмахерские, салоны красоты.

