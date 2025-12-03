Форма поиска по сайту

03 декабря, 14:06

Экономика
Инвестор Степанов: увеличить накопления поможет выбор понятных финансовых инструментов

Эксперт рассказал, как можно приумножить накопления в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвестор Федор Степанов рассказал, как грамотно формировать инвестиционный портфель, распределять активы и избегать типичных ошибок начинающих инвесторов, чтобы увеличить личные накопления в 2026 году, сообщает газета "Известия".

Специалист посоветовал выбирать понятные финансовые инструменты и осознанно формировать портфель, особенно на старте, когда опыта еще мало. Он отметил, что одним из надежных вариантов является коммерческая недвижимость малого формата.

Например, в настоящее время популярны вложения в объекты повседневного спроса, например магазины у дома, парикмахерские, салоны красоты. По словам специалиста, такой формат инвестиций стабилен даже при экономических колебаниях, доход прозрачен, риски контролируемы, а сам объект легко оценить.

Вторым надежным вариантом Степанов назвал облигации и дивидендные акции крупных компаний. Он подчеркнул, что инвестировать следует только в те компании, чья бизнес-модель объяснима простыми словами.

Инвестор также обратил внимание, что сбережения необходимо распределять между разными активами. Облигации, по его словам, служат "островком безопасности", коммерческая недвижимость создает стабильный денежный поток, а акции занимают небольшую долю портфеля и обеспечивают потенциал роста. Хранить все активы в одном месте нежелательно, так как это снижает устойчивость портфеля в долгосрочной перспективе.

Степанов также отметил, что необходимо откладывать деньги до расходов, а не после. Он советует копить минимум 20% от любого дохода, начиная с 5–10% и постепенно увеличивая до 15–20%. Эксперт также указал, что важно анализировать траты и беречь каждый рубль, переведенный с зарплаты.

При планировании инвестиций, подчеркнул специалист, нужно учитывать стоимость целей, на которые планируется копить. В качестве примера он привел семью с четырьмя детьми, которая хочет купить квартиру в Москве стоимостью около 25 миллионов рублей. По его оценке, для достижения этой цели потребуется примерно 100 млн рублей в перспективе 5–7 лет, что требует строгой стратегии и подбора подходящих инструментов.

Ранее в Госдуме рекомендовали инвестировать капитал в банковские вклады, сберегательные сертификаты и золото. Глава комитета Сергей Гаврилов отметил, что, по данным Центробанка, ставки по рублевым вкладам на сроки около 1 года сохраняются в районе 14–15% годовых, а по более коротким и длинным периодам – ниже.

Кроме того, он обратил внимание на цифровые активы. По его словам, биткоин за последние месяцы падал до 80 тысяч долларов и поднимался выше 120–125 тысяч, что хорошо показывает масштаб колебаний.

