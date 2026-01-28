Власти Адыгеи компенсируют до 1 млн руб за утрату авто при атаке БПЛА

Фото: ТАСС/Роман Соколов

Власти Адыгеи выплатят до миллиона рублей гражданам, чей автомобиль был полностью утрачен в результате атаки украинских беспилотников. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Если же автомобиль был поврежден частично, граждане могут рассчитывать на выплату до 500 тысяч рублей, добавил он. Средства выделит республика.

По данным Кумпилова, в Адыгее после вражеских атак 92 автомобиля были повреждены, а 27 – сгорели.

Дрон ударил по жилому дому в ауле Новая Адыгея в ночь на 21 января. После этого в здании возник пожар. На парковке возле дома полностью сгорели и получили повреждения автомобили.

Кроме того, в результате атаки пострадали как минимум 13 человек, 9 из них госпитализированы. Также при разборе завалов были обнаружены фрагменты человеческого тела. Из-за произошедшего был введен режим ЧС районного уровня.

