Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 17:11

Происшествия

Власти Адыгеи компенсируют до 1 млн руб за утрату авто при атаке БПЛА

Фото: ТАСС/Роман Соколов

Власти Адыгеи выплатят до миллиона рублей гражданам, чей автомобиль был полностью утрачен в результате атаки украинских беспилотников. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Если же автомобиль был поврежден частично, граждане могут рассчитывать на выплату до 500 тысяч рублей, добавил он. Средства выделит республика.

По данным Кумпилова, в Адыгее после вражеских атак 92 автомобиля были повреждены, а 27 – сгорели.

Дрон ударил по жилому дому в ауле Новая Адыгея в ночь на 21 января. После этого в здании возник пожар. На парковке возле дома полностью сгорели и получили повреждения автомобили.

Кроме того, в результате атаки пострадали как минимум 13 человек, 9 из них госпитализированы. Также при разборе завалов были обнаружены фрагменты человеческого тела. Из-за произошедшего был введен режим ЧС районного уровня.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика