Пострадавшие после атаки БПЛА в Адыгее находятся в состоянии средней тяжести

Фото: телеграм-канал Baza

Все 9 человек, госпитализированные после атаки беспилотника в Адыгее, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в Минздраве республики.

В ведомстве отметили, что пострадавшие были доставлены в больницы Энема и Краснодара. Один из них получил множественные осколочные ранения. Еще 4 человека были обследованы амбулаторно.

Атака дрона на жилой дом в Адыгее произошла в ночь на среду, 21 января. После этого в здании возник пожар. Также на парковке возле дома полностью сгорели 15 автомобилей, еще 25 машин получили повреждения. Введен режим ЧС районного уровня.

В настоящий момент известно о 13 пострадавших. Двое из них находятся в реанимации.

Помимо этого, в администрации Тахтамукайского района сообщили об открытии пункта сбора гуманитарной помощи. Это необходимо, чтобы помощь стала адресной и оперативной.

