Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:22

Происшествия

Многоквартирный дом в Адыгее загорелся в результате атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар возник в многоквартирном доме Тахтамукайского района Адыгеи в результате атаки украинского БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

На месте происшествия работают оперативные службы. Также туда выехал глава района Аскер Савв.

Кумпилов подчеркнул, что все пострадавшие получат необходимую помощь. Для жителей дома будет развернут пункт временного размещения.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу № 1 "Скифия" в городе Каменка-Днепровская. В этот момент в здании находились 15 учеников и 10 сотрудников образовательного учреждения. Повреждены автомобиль охраны и остекление школы.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика