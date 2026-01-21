Многоквартирный дом в Адыгее загорелся в результате атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар возник в многоквартирном доме Тахтамукайского района Адыгеи в результате атаки украинского БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

На месте происшествия работают оперативные службы. Также туда выехал глава района Аскер Савв.

Кумпилов подчеркнул, что все пострадавшие получат необходимую помощь. Для жителей дома будет развернут пункт временного размещения.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу № 1 "Скифия" в городе Каменка-Днепровская. В этот момент в здании находились 15 учеников и 10 сотрудников образовательного учреждения. Повреждены автомобиль охраны и остекление школы.