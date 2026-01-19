ВСУ при помощи БПЛА атаковали школу в Запорожской области

Фото: 123RF.com/sommersby

Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА атаковали школу № 1 "Скифия" в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. В момент атаки в учреждении находились дети и педагоги, сообщил на своей странице в MAX глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, никто из людей не пострадал. Всего в этот момент в здании находились 15 учеников и 10 сотрудников образовательного учреждения. Повреждены автомобиль охраны и остекление школы.

Ранее украинские войска атаковали Центр для талантливых детей и молодежи в Херсонской области. Три ударных беспилотника пытались залететь со стороны Азовского моря. Два были сбиты ПВО и не причинили вреда, один упал на территорию центра.

Повреждения получили административные здания и жилые коттеджи. Губернатор региона Владимир Сальдо назвал удар по учреждению подлым нападением на гражданский объект.

