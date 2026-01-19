Силы ПВО сбили ночью 92 беспилотника над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в ночь на 19 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили в Белгородской, Саратовской и Воронежской областях – 31, 29 и 25 аппаратов соответственно. Кроме того, по 3 БПЛА ликвидировали в Брянской и Тамбовской областях, а еще 1 – в Курской области.

Ранее обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане. В результате случившегося были повреждены крыша и окна дома. Помимо этого, 3 человека, в том числе 2 детей, получили ранения.

Еще один человек пострадал при попытке украинских военных атаковать гражданские объекты в Туапсинском районе Краснодарского края. Его доставили в больницу.

