Обломки БПЛА упали на жилой дом в Беслане, один человек пострадал

Фото: телеграм-канал SHOT

Обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане в Северной Осетии. Спасатели эвакуировали 70 человек, один из них обратился за медпомощью. О происшествии сообщил глава региона Сергей Меняйло.

В результате случившегося были повреждены крыша и окна дома. Возгорания не произошло, на месте работают экстренные службы.

"Друзья, прошу не поддаваться панике. Доверяйте только официальной информации, которую я публикую в своих каналах. Напоминаю, что оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", – добавил Меняйло.

Ранее сообщалось, что около 10 украинских беспилотников атаковали энергосистему Луганской Народной Республики (ЛНР) в ночь на 17 января.

Большая часть БПЛА была нейтрализована. Однако в результате 4 ударов зафиксирован пожар и серьезные повреждения энергооборудования. Ситуация взята на контроль главы республики и правительства ЛНР.