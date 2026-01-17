Средства ПВО за 5 часов уничтожили 40 украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над российскими регионами за 5 часов, сообщили в Минобороны РФ.

35 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, по два беспилотника над Брянской и Воронежской областями, еще один – над территорией Курской области.

Ранее атаке беспилотников подвергся Ростов-на-Дону. Были повреждены несколько многоквартирных домов. В настоящий момент есть опасность обрушения подъезда в одном из домов.

Кроме того, при падении обломков дрона загорелись строения одного из местных промышленных предприятий. В нескольких многоэтажках загорелись квартиры. Пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Один человек погиб.

