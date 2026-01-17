Подъезд может обрушиться в многоэтажке в Ростове-на-Дону после атаки украинских БПЛА

Фото: РИА Новости/Стрингер

Подъезд в многоэтажном доме в Советском районе Ростова-на-Дону может обрушиться после атаки украинских БПЛА, сообщил глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что глава района доложил ему о ситуации с оказанием помощи жителям дома, пострадавших в результате атаки, а также об опасности обрушения подъезда. Скрябин указал на то, что главная задача – исключить угрозу жизни людей.

В настоящий момент эксперты работают над тем, чтобы укрепить несущие стены. После этого жильцы будут допущены в квартиры, чтобы они могли забрать документы и ценные вещи. Кроме того, им предлагается жилье в маневренном фонде, а для семей с детьми организован временный перевод в школы и детсады, находящиеся рядом с этим жильем.

Ростов-на-Дону подвергся атаке вражеских дронов в ночь на 14 января. В результате были повреждены несколько многоквартирных домов.

Также при падении обломков дрона загорелись строения одного из местных промышленных предприятий. Кроме того, в нескольких многоэтажках загорелись квартиры.

При атаке БПЛА пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Один человек погиб.

