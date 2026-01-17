Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 18:20

Происшествия

Подъезд может обрушиться в многоэтажке в Ростове-на-Дону после атаки украинских БПЛА

Фото: РИА Новости/Стрингер

Подъезд в многоэтажном доме в Советском районе Ростова-на-Дону может обрушиться после атаки украинских БПЛА, сообщил глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что глава района доложил ему о ситуации с оказанием помощи жителям дома, пострадавших в результате атаки, а также об опасности обрушения подъезда. Скрябин указал на то, что главная задача – исключить угрозу жизни людей.

В настоящий момент эксперты работают над тем, чтобы укрепить несущие стены. После этого жильцы будут допущены в квартиры, чтобы они могли забрать документы и ценные вещи. Кроме того, им предлагается жилье в маневренном фонде, а для семей с детьми организован временный перевод в школы и детсады, находящиеся рядом с этим жильем.

Ростов-на-Дону подвергся атаке вражеских дронов в ночь на 14 января. В результате были повреждены несколько многоквартирных домов.

Также при падении обломков дрона загорелись строения одного из местных промышленных предприятий. Кроме того, в нескольких многоэтажках загорелись квартиры.

При атаке БПЛА пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Один человек погиб.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика