Более 50 жилых домов в Воронеже получили повреждения при атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал "Сергей Петрин"

В результате атаки украинских беспилотников на Воронеж в ночь на 11 января оказались повреждены 43 частных и 12 многоквартирных домов. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин.

Ремонтные бригады уже привезли и начали монтировать первые оконные конструкции в поврежденных домах. Специалисты также продолжают замеры и по мере их проведения заказывают необходимые материалы.

"Работаем и по оценке ущерба поврежденным автомобилям. Сейчас поступило более 80 заявлений от собственников", – добавил Петрин.

Ранее в МИД РФ заявили, что киевский режим показал свою бесчеловечную нацистскую сущность, атаковав Воронежскую область. Москва осуждает данный акт терроризма.

Основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа, в результате чего погибла молодая женщина. При этом пострадали по меньшей мере три человека.

Киев в качестве цели цинично выбрал максимальное число гражданских объектов. Кроме того, при атаке повреждения получили гимназия и несколько административных построек.