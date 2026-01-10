Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 23:08

Происшествия

Два человека пострадали при атаке БПЛА на Воронеж

Фото: телеграм-канал SHOT

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников на Воронеж. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Всего на данный момент дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около 10 беспилотных летательных аппаратов", – отметил он.

По предварительным данным, мужчина получил осколочные ранения, а у женщины диагностирована травма головы.

При падении обломков и подавленных БПЛА также были повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных и одном строящемся доме. Еще в одном здании произошло возгорание в квартире. Оно уже потушено.

Ранее объект коммунальной инфраструктуры в Орле был поврежден в результате обстрела со стороны ВСУ. По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в связи с этим специалисты произвели перезапуск систем водо- и теплоснабжения в нескольких районах города.

Кроме того, обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский на Кубани. В результате происшествия были повреждены крыша и навес. Никто из местных жителей не пострадал.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика