Два человека пострадали при атаке БПЛА на Воронеж

Фото: телеграм-канал SHOT

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников на Воронеж. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Всего на данный момент дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около 10 беспилотных летательных аппаратов", – отметил он.

По предварительным данным, мужчина получил осколочные ранения, а у женщины диагностирована травма головы.

При падении обломков и подавленных БПЛА также были повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных и одном строящемся доме. Еще в одном здании произошло возгорание в квартире. Оно уже потушено.

Ранее объект коммунальной инфраструктуры в Орле был поврежден в результате обстрела со стороны ВСУ. По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в связи с этим специалисты произвели перезапуск систем водо- и теплоснабжения в нескольких районах города.

Кроме того, обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский на Кубани. В результате происшествия были повреждены крыша и навес. Никто из местных жителей не пострадал.

