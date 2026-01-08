Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен при атаке ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков ранен в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телаграм-канале.

Инцидент произошел в селе Головчино. Изначально вражеский БПЛА ударил по коммерческому объекту и Панков выехал на место атаки. В этот момент второй дрон атаковал объект повторно. При этом глава округа успел помочь женщине, чья машина оказалась повреждена от первого удара.

"С закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями главу округа доставили в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", – отметил Гладков.

По словам губернатора, это уже третье ранение чиновника.

Ранее Гладков рассказывал, что обстановка в приграничье Белгородской области "крайне тяжелая". В частности, только за 25 декабря 2025 года ударам ВСУ подверглись сразу шесть муниципалитетов области. Вместе с этим в тот день были ранены ребенок и женщина.

