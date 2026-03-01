Операторы связи РФ вводят спецтарификацию для звонков абонентов на Ближнем Востоке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Операторы связи МТС, "Мегафон" и "Билайн" ввели специальные тарифы на звонки и интернет для абонентов, которые находятся в странах Ближнего Востока. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службах компаний.

В частности, МТС принял решение обнулить стоимость звонков для абонентов, которые находятся на Ближнем Востоке. Таким образом плата за входящие и исходящие вызовы в Россию не будет взиматься.

"Мегафон" подключил специальный пакет для абонентов, пребывающих в странах Персидского залива. В частности, россиянам на три дня предоставляется 2 гигабайта интернета и 30 минут звонков в Россию и по стране пребывания. При этом оплачивать эти услуги не надо будет. Тариф будет активироваться автоматически.

При необходимости, если данный тариф понадобится после того, как истекут 3 дня, то "Мегафон" вновь активирует пакет. Также оператор будет обнулять собственным абонентам стоимость звонков ассоциации "Турпомощь" по номеру +74996781203 (горячая линия).

Между тем "Билайн" тоже обнулил стоимость звонков на "горячую линию" ассоциации "Турпомощь", которая организована для оказания помощи россиянам в условиях проблем с авиасообщением с ОАЭ, Бахрейном и Кувейтом.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) порекомендовали туристам порекомендовали аннулировать туры с вылетом в ближайшие дни через страны Ближнего Востока и подобрать альтернативные направления совместно с туроператорами.

В АТОР сообщили, что туроператоры расселили большинство клиентов, не сумевших вовремя вылететь. Подавляющее число туристов размещены в отелях и обеспечены питанием, в ряде случаев проживание оплачивают туроператоры или авиакомпании, некоторые гостиницы продлевают размещение бесплатно.

Ассоциация также рекомендовала туристам встать на консульский учет в странах пребывания. Аэропорты в регионе, по данным туроператоров, могут оставаться закрытыми как минимум до 3 марта.

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля. В ответ на это Иран атаковал еврейское государство, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты приостановили работу, после чего российские авиакомпании сообщили о временном прекращении полетов в эти страны.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке". В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию безответственным шагом.

