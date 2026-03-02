Высота сугробов в Москве уменьшилась на 19 см за 5 дней

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За 5 дней сугробы в Москве уменьшились на 19 сантиметров, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее данным, на метеостанции ВДНХ 2 марта высота снежного покрова составила около 54 сантиметров. Только за последние сутки показатель снизился на 7 сантиметров.

Тем не менее снегопады могут задержаться в Москве до апреля, рассказал ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он напомнил, что в условиях умеренного климата снег в центральной России нередко выпадает даже весной. В прошлом году осадки фиксировали в апреле, поэтому полностью исключать их возвращение нельзя.