Снежная погода ожидается в Москве 8 марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пасмурная погода с небольшим снегом ждет москвичей в Международный женский день, 8 марта. Об этом Агентству "Москва" рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

При этом температура будет близка к климатической норме, добавил он. В ночь на воскресенье, 8-го числа, столбики термометров будут находиться на отметке 5–8 градусов ниже нуля. Днем ожидается от минус 2 до минус 5 градусов. По словам Цыганкова, климатическая весна в столице пока не наступила.

Ранее сообщалось, что в марте в столицу придут две волны холода. Первое возвращение мороза прогнозируется с 4 по 6 марта, после чего в городе ожидается потепление до положительных значений. Во второй раз в столице похолодает уже 9–10 марта.

При этом весна в Москве будет теплее нормы с незначительным недобором осадков. Синоптики ожидают, что весна наступит в столице практически в срок, однако будет "долго раскачиваться".