Tasnim: 47 человек погибли в результате ударов США и Израиля по иранской провинции Исфахан

Фото: AP Photo/Mohsen Ganji

По меньшей мере 47 человек стали жертвами ударов, нанесенных вооруженными силами США и Израиля по различным районам иранской провинции Исфахан. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

Ситуация с безопасностью находится под непрерывным наблюдением местных властей. Медицинские учреждения оказывают гражданам всю необходимую помощь.

Израиль и Штаты нанесли удары по территории Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль, а также военные объекты США, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе американо-израильской военной операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Также жертвами атак стали министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генерального штаба Абдольрахим Мусави.

Также, согласно информации СМИ, с момента начала обстрелов со стороны погибли не менее 500 мирных граждан Ирана. Кроме того, пострадал 131 район страны.