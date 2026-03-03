Рубио заявил, что США не исключают возможность наземной операции против Ирана

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

На данный момент США не рассматривают возможность проведения наземной операции в Иране, однако американский лидер Дональд Трамп готов применить этот сценарий для реализации поставленных задач, если потребуется. Такое заявление сделал госсекретарь Штатов Марко Рубио.

"Сейчас мы не ориентированы на использование наземных сил, но, разумеется, у президента есть такие рычаги. Он никогда не сбрасывает со счетов ни один из вариантов", – отметил политик в разговоре с журналистами.

Израиль и Штаты нанесли удары по территории Ирана 28 февраля. В ответ на эти действия Исламская Республика атаковала Израиль, а также военные объекты США, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе американо-израильских ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Также жертвами атак стали министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генерального штаба Абдольрахим Мусави.

Кроме того, согласно данным СМИ, с момента обострения конфликта погибли свыше 500 мирных граждан Ирана. Также пострадал 131 район страны.