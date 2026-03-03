Число погибших американских военных в операции на Ближнем Востоке достигло 6

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Число военнослужащих США, погибших в результате боевых действий на Ближнем Востоке, возросло до 6. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил страны.

Они стали жертвами первых ответных ударов со стороны Ирана и до настоящего момента считались пропавшими без вести.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ на это Исламская республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам в странах Персидского залива.

Позже президент США Дональд Трамп во время своего выступления признал неизбежность потерь среди американских военнослужащих в ходе операции против Ирана. При этом он отказался гарантировать прекращение огня в случае начала переговоров.