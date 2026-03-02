Трамп признал неизбежность потерь среди военных США из-за войны в Иране

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп признал неизбежность потерь среди военных США в ходе начавшейся операции против Ирана. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на телекомпанию NBC.

При этом он отказался гарантировать прекращение огня в случае начала переговоров с Тегераном.

Израиль и Соединенные Штаты начали совместную военную операцию против Ирана 28 февраля. После этого Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи, в связи с чем в республике объявлен 40-дневный траур. Владимир Путин и иранский президент Масуд Пезешкиан осудили убийство и выразили свои соболезнования.

Трамп допустил, что атаки на Иран могут продлиться до 4 недель. Постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани назвал американо-израильские удары по иранской территории преступлением против человечности.