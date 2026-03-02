Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 17:39

Наука

Космонавт-рекордсмен Кононенко назначен командиром "Союза МС-31"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Космонавт – рекордсмен по суммарной продолжительности полетов Олег Кононенко назначен командиром корабля "Союз МС-31". Об этом сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в "Роскосмос").

Данная миссия станет 6-й в его карьере. Вместе с ним в составе экипажа, готовящегося к полету, значится бортинженер Александр Гребенкин. При этом имя второго бортинженера пока не разглашается.

Кононенко участвовал в миссиях на Международную космическую станцию (МКС) 5 раз с 2008 по 2024 год. Причем он является единственным человеком на Земле, который провел в космосе более 1 000 дней. Общий налет Кононенко составляет почти 1 111 суток.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров анонсировал начало работы по развертыванию Российской орбитальной станции (РОС). По его словам, процесс запланирован на 2028 год.

Мантуров подчеркнул, что станция станет важным шагом в освоении дальнего космоса и создании российской лунной базы.

Читайте также


наука

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика