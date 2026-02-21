NASA отказалось от планов запустить пилотируемую миссию к Луне в марте

Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii

NASA приняло решение отложить запуск пилотируемой миссии к Луне Artemis II, запланированной на март. Об этом сообщил руководитель американского космического ведомства Джаред Айзекман.

"Мартовское временное окно для запуска больше не будет рассматриваться. Я понимаю, что такое развитие событий разочаровывает", – написал он в соцсети X.

Айзекман указывал, что это произошло из-за того, что специалисты нашли нарушения в подаче гелия в промежуточной криогенной двигательной ступени ракеты. Исправить проблемы можно лишь в сборочном корпусе.

При этом новая дата старта пока не называется. Тем не менее, планы полета на Луну сохраняются, несмотря на перенос запуска, который теперь станет возможен не раньше апреля.

Ранее в "Роскосмосе" заявили о намерении расширять сотрудничество с новым руководством NASA. По словам главы госкорпорации Дмитрия Баканова, у организаций уже есть совместные проекты по пилотируемому космосу.

Кроме того, российские ученые обозначили участок на Луне, который представляет наибольший интерес для возможного строительства лунной базы. Этот район будет подробно изучаться с помощью лунохода.

