В Госдуме раскрыли детали повышения пенсий в марте

Фото: depositphotos/mizar_219842

С 1 марта в беззаявительном режиме будет увеличена пенсия для граждан, чей 80-летний юбилей пришелся на февраль. Об этом в интервью РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

Депутат подчеркнула, что фиксированная выплата к страховой пенсии для них будет автоматически удвоена. Новый размер выплаты составит 19169 рублей.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что на 1 января 2026 года у работающих пенсионеров средняя пенсия составила 23 279 рублей, у неработающих – 25 678 рублей.

При этом средний размер назначенных пенсий составил 25 254,53 рубля. Максимальное среднее значение зафиксировано в Центральном федеральном округе и составило 25 484 рубля.