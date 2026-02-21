Силы ПВО сбили 89 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 89 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 14:00 до 20:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 61 беспилотник над Брянской областью, 19 дронов над Белгородской областью, 7 БПЛА над Курской и еще два дрона – над Калужской областями.

Ранее украинские войска атаковали школу в Энергодаре, в которой находились 600 детей и 100 сотрудников. БПЛА врезался в дерево на территории образовательного учреждения. В результате были выбиты стекла и поврежден фасад здания.

Кроме этого, из-за массированной атаки ВСУ по энергетическим сетям Запорожской области была обесточена часть северо-запада региона. Это затронуло Энергодар и ряд сел.

