Новости

Новости

22 февраля, 14:36

Город

Новостройку по реновации передали под заселение в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройку в районе Южное Бутово передали под заселение по программе реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Южном Бутове под заселение по программе реновации передали новостройку по адресу Чечерский проезд, дом 15. Она стала шестым жилым комплексом, сданным в районе", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Он добавил, что на данный момент действующая программа реновации в Южном Бутове завершилась. Переселяются в новый дом почти 1,3 тысячи горожан. На все их вопросы помогут ответить специалисты центра информирования по переселению, который расположен в соседней новостройке по адресу Чечерский проезд, дом 28, корпус 1.

Всего в доме 705 квартир с улучшенной отделкой общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, добавил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Во всех подъездах есть лифты, помещения для консьержей и для хранения вещей.

Также на первом этаже здания появятся социальные объекты, в том числе аптеки, магазины, центры досуга и кафе. Недалеко от жилого комплекса есть образовательные учреждения, парк и фитнес-центры.

Всем гражданам, которые переезжают в новые квартиры, доступна услуга "Помощь в переезде" – город бесплатно предоставит им транспорт и грузчиков. Получить ее можно через портал mos.ru, а также в центре информирования по переселению.

Ранее стало известно, что на севере Москвы в декабре 2025 года завершилось строительство 6 домов по программе реновации. Новостройки появились в районах Головинском, Дмитровском, Коптеве и Аэропорт. Общая площадь квартир превышает 120 тысяч квадратных метров.

Более 250 тыс москвичей въехали или переезжают в новое жилье по программе реновации

