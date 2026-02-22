Сборная США по хоккею стала олимпийским чемпионом впервые с 1980 года

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Сборная США по хоккею выиграла Олимпийские игры впервые с 1980 года. Американцы со счетом 2:1 в овертайме обыграли команду Канады в финальном матче турнира, передает ТАСС.

В составе победителей шайбы забросили Мэтт Болди и Джек Хьюз. У канадцев отличился Кейл Макар.

При этом победителем медального зачета зимних Олимпийских игр досрочно стала сборная Норвегии. Ближайшими соперниками норвежских атлетов по количеству золотых медалей были спортсмены из США.

СМИ писали, что российские спортсмены смогут выступить под национальным флагом на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. По данным журналистов, Россия будет полноценно представлена в неофициальном общекомандном зачете. Летние Игры пройдут с 21 июля по 6 августа 2028 года.